甜蜜採買家用品 金泰希曝Rain婚禮當天才求婚
韓流小天王Rain與金泰希交往5年，終於在上月19日修成正果、低調完婚，日前也順利結束峇里島蜜月之旅，新婚甜蜜感令人稱羨，而近日金泰希接受韓媒訪問，幸福分享新婚生活外，還聊起Rain的求婚過程，曝光老公是婚禮當天才求婚。
金泰希近日接受《首爾體育》訪問，透露兩人2016年就已在籌備婚禮，當初曾討論過2種方式，一是透過媒體發表，就能邀請很多人一起參加盛大婚禮，另一種則是舉行祕密婚禮，等完婚後再向大家公布。
但當兩人做出決定時，剛好碰上國家政局混亂，經濟也出現困局，他們便決定一切從簡，才僅簡單邀請雙方親友，低調舉辦婚禮。至於求婚過程，金泰希則嬌羞笑說：「我其實是在婚禮當天才被求婚的」，並透露Rain在婚禮上演唱了《最棒的禮物》當作求婚禮物，讓她十分感動。
小倆口婚後和Rain的爸爸、妹妹同住，被問是否會感到痛苦時，金泰希則大讚公公是很好相處的人，透露還沒找到適合的新家為止，都會繼續住在夫家；而夫妻倆近日也被目擊一起外出採買家用品，面露燦笑的喜悅模樣，藏不住滿滿的幸福。
(中時電子報)
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