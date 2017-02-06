桃猿簽前獅隊洋將道恩斯 2月中抵台
Lamigo桃猿本季第2位洋投確定，球團今天(6日)公佈，簽下前統一獅左投Darin Downs(戴倫)，本季更名為道恩斯，為桃猿效力。
32歲的道恩斯曾在2012年至2014年上過大聯盟，多為後援出賽，合計投了90.2局，拿下4勝4敗、15次中繼成功，自責分率4.76。去年7月底他曾來台加盟統一獅，出賽10場都是先發，共投了52局，沒有拿下勝投，吞5敗，自責分率6.75。
今年改批桃猿戰袍回到中職，道恩斯對林泓育、陳俊秀、王柏融等強打都印象深刻，他也提到，桃猿是一支攻擊力極強的隊伍，道恩斯在來台前一直在冬季聯盟維持身手，對於重返中職很有信心，他預計2月中抵台向球團報到。
(中時電子報)
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