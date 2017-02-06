交接在即 農委會官員拜會林聰賢
宜蘭縣長林聰賢將於8日入閣接任農委會主委，由於交接在即，農委會副主委陳吉仲今(6日)下午率其他農業官員赴宜蘭縣府拜會林聰賢，簡報農委會執掌的各項業務，待林上任即可無縫接軌。
農委會此行到宜蘭拜會的成員包括人事室主任、農糧署長等重要官員，外界一度謠傳「林聰賢未上任就耍官威。」
「交接慣例，非外傳官威」陳吉仲強調，去年520新舊政府交接之際，前主委陳保基也要求相關單位事先向繼任的曹啟鴻彙報交接農委會整體組織、人事與重要政策，就算是不同政黨輪替，各部會交接皆依循此一慣例辦理，同政黨交接也不例外，。
陳吉仲表示，新任農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任的人事案，上周五(3日)出爐，隨即就碰上周末假期，由於周三(8日)就要交接就任，只有2天時間可作業，曹主委希望交接可以無縫接軌，因此由農委會主動聯繫縣府，到宜蘭向林縣長簡報交接事宜與各項農業政策。
林聰賢澄清，目前自己仍在宜蘭縣服務，縣府與農委會相關業務8日才會開始交接事宜，農委會人事室事前有向縣府來電洽詢，並安排拜會行程。陳吉仲隨即接口，此行程的確是農委會主動安排，過去無論政黨輪替或新舊主委交接都有此慣例，外界不必要另做臆測。
(中時)
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