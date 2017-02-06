中市府地政局 全國地政考核常勝軍

台中市府地政局長張治祥表示，台中市是全國地政業務考核及競賽的常勝軍，去年考評即與雙北並列優等，在「區段徵收」、「不動產交易」單項更榮獲特優。（盧金足攝）

台中市長林佳龍提出創造性財政思維，強調「錢要用才是錢，才能帶動更多投資經濟」。（盧金足攝）

台中市府地政局長張治祥今天（6日）在市政會議從便民服務、土地管理、區段徵收、市地重劃等4大業務面向，專案報告2016年施政成果及2017年施政規畫。市長林佳龍強調，台中市正在進行新的都市計畫，市府將運用開發策略，活化土地資源，目的要讓地盡其利、城鄉差距縮短，更重要讓每個區域都有其定位與特色，導引城市健全發展。

張治祥表示，台中市是全國地政業務考核及競賽的常勝軍，去年考評即與雙北並列優等，在「區段徵收」、「不動產交易」單項更榮獲特優，其中捷運北屯機廠區段徵收案中，市府為小地主特別規畫安置單元，讓小地主都能夠單獨分別分配到土地，此一創舉更獲得全國唯一特優的佳績。

針對不動產買賣、贈與、抵押權設定、塗銷等重要登記事項，市府提供跨所登記服務，均可在全市11個地政事務所辦理，今年更新增持分分割、法人合併等9個項目，還有夜間與到府發放徵收補償，省卻民眾需請假領取費用的不方便，也是全國首創的貼心服務。

由於地政機關所使用的地籍圖計算各筆土地面積的重要依據，目前還有22萬筆沿用日據時期繪測保存的圖資，市府自105年起推動地籍圖重測，每年均超過2萬筆辦理量，同時進行地籍圖整合套疊，以解決早期圖紙接合不良問題，使地籍圖、地形圖及都市計畫椿位圖一致。

此外，配合2018花博期程，花博森林園區、后里馬場園區、外埔園區、后里馬場前用地均於105年完成變更編定，並辦理有償及無償撥用土地面積，共計34.69公頃，另外，水湳機場北側區段徵收，原地主對土地分配的服務滿意度高達99%，成效卓著。

林佳龍表示，市政建設需要財政的支持，財政很大部分來自地政的業務，尤其涉及土地資源的利用，像是透過「區段徵收」、「市地重劃」等土地開發方式，政府不但可無償取得公共設施用地，更可節省龐大的徵購土地費用及工程建設費用，來挹注建設所需的資源，地政局一年來的多項創新及便民服務值得肯定。

「創造性財政思維，由政府帶動良性循環很重要！」林佳龍說，去年全台不動產發展受到大環境不景氣影響，行政院將推出4年2兆元的振興經濟計畫，對內擴大公共建設投資，特別是針對軌道、水、綠能、數位等4大基礎建設，指示各機關盤點本市需求，以向中央爭取台中應有的發展權益。

由於台中市長期未進行土地稅賦的興革，導致市民的負擔不平均，林佳龍指出，去年全國地價稅調整後，台中市的公告地價佔市價比14.61%，仍在六都中最低，且為減緩衝擊，市府向中央提議放寬自用住宅用地優惠稅率申請期限，以及重畫地區內土地得延長減徵期間，並建議中央修法，適度調降各級距累進稅率，及縮短調整地價稅時間等，初步已獲財政部採納。

由於今年將召開不動產評價委員會辦理重行評定作業，將影響明年開徵的房屋稅，林佳龍也指示地稅局、地政局等相關單位，採取預防性措施、將心比心，盡量減少市民負擔。

此外，水湳機場原址及北屯捷運機廠區段徵收開發案的配餘地招商作業，有帶動兩開發區的發展效益，為因應產業發展需要，市府將適時檢討都市計畫相關內容。

至於針對豐富專案區段徵收開發案，今年初辦理第一期招商委託案時，招商方向將結合在地農業特色，並導入生物資訊、醫療管理、智慧醫療及生技產業創研中心等機能，另為擴充此區開發腹地，也會持續研究擴大辦理第二期計畫。

(中時)