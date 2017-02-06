MLB》補范圖拉空缺 前小熊漢默2年轉戰皇家

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小熊右投漢默投身自由市場。(美聯社資料照)

自由市場僅剩的先發投手，前小熊右投漢默(Jason Hammel)與皇家隊簽下2年合約，外帶第3年共同選擇權，估計合約總值1600萬美金(約新台幣4.97億元)，填補不幸車禍罹難的右投范圖拉(Yordano Ventura)先發輪值空缺。

34歲的漢默11年大聯盟生涯效力過光芒、洛磯、金鶯、運動家和去年世界大賽冠軍隊小熊，上季先發30場奪15勝10負、防禦率3.83，儘管9月因手肘緊繃提前結束球季，季外他與小熊達成共識不執行1200萬美金的選擇權，恢復自由身。

在皇家先發沃奎茲(Edinson Volquez)改披馬林魚戰袍，年輕強投范圖拉又意外離世的情況下，經驗豐富的漢默成為皇家隊僅剩選擇，預計將與達菲(Danny Duffy)、甘迺迪(Ian Kennedy)組成前3號先發輪值。

(中時電子報)