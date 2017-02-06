AirAsia 新春報喜， 即日起全航線8折！

AirAsia 即日起至2月12日，可享7月31日前出發全航線8折優惠。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 即日起至2月12日訂票，可享7月31日前出發全航線8折優惠，無論是臺北直飛吉隆坡，或者是透過吉隆坡轉機至雪梨、伯斯、墨爾本等澳洲人氣城市，抑或直飛去宿霧、馬尼拉等享受海島風情，可望省下不少費用，今年春假、端午連假還沒規劃出國旅行計劃的可要搶票啦！

消費者可以透過AirAsia官網、AirAsia 手機 App購買優惠機票，同時也可以累積BIG會員點數。

AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳(Siegtraund Teh Siew Foong)表示，這次新春的優惠，無論是短程或是長程都享8折優惠，豪華平躺座位也列入優惠的範圍之內，我們希望這次的優惠可以減輕我們消費者新春開工的苦悶，期待下一段的旅行。同時我們也鼓勵消費者提早在網路上預訂餐點，不但打折也能獲得免費的飲料。

AirAsia在2016 年英國Skytrax年度世界航空調查中，連續第八年被評選為「亞洲及世界最佳低成本航空」，其中AirAsia X也連續四年被評選為「世界最佳低成本航空豪華艙」及「世界最佳低成本航空豪華艙座位」。同時也是唯一一間可以直接飛往10個東盟國家的航空公司。

(工商)