AirAsia 新春報喜 即日起全航線8折！
亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 即日起至2月12日訂票，可享7月31日前出發全航線8折優惠，無論是臺北直飛吉隆坡，或者是透過吉隆坡轉機至雪梨、伯斯、墨爾本等澳洲人氣城市，抑或直飛去宿霧、馬尼拉等享受海島風情，可望省下不少費用，今年春假、端午連假還沒規劃出國旅行計劃的可要搶票啦！
消費者可以透過AirAsia官網、AirAsia 手機 App購買優惠機票，同時也可以累積BIG會員點數。
AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳(Siegtraund Teh Siew Foong)表示，這次新春的優惠，無論是短程或是長程都享8折優惠，豪華平躺座位也列入優惠的範圍之內，我們希望這次的優惠可以減輕我們消費者新春開工的苦悶，期待下一段的旅行。同時我們也鼓勵消費者提早在網路上預訂餐點，不但打折也能獲得免費的飲料。
AirAsia在2016 年英國Skytrax年度世界航空調查中，連續第八年被評選為「亞洲及世界最佳低成本航空」，其中AirAsia X也連續四年被評選為「世界最佳低成本航空豪華艙」及「世界最佳低成本航空豪華艙座位」。同時也是唯一一間可以直接飛往10個東盟國家的航空公司。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。