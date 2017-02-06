亞太青少年圍棋賽 台獲7金20銀4銅
台海之星亞太城市青少年圍棋交流賽，來自台北市大安國中的棋手們共獲7金20銀4銅，台灣小將亮眼的成績，也讓其他國家參賽選手刮目相看。
大安國中校長洪錫璿告訴中央社記者說，大安國中是全台灣唯一設置圍棋專班的學校，培養圍棋頂尖好手，讓學生課餘之時也能有正當休閒嗜好。這次和其他國家選手共同切磋，不僅增進棋藝，更達文教交流效果。
大安國中棋手精銳盡出，共派出33名業餘5段以上高手參賽，其中棋手張瑋成、張盛傑、陳定和、李坤龍都是台灣業餘最高段位7段的高手。
台北市大安國中、台北市圍棋協會、新加坡圍棋協會、上海市圍棋協會、上海市清一圍棋道場共同舉辦「台海之星亞太城市青少年圍棋交流賽」，近百名優秀年輕棋手分別於4、5日競技。1060206
(中央社)
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