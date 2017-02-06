維冠災戶迎新生命 賴清德探視致意

維冠金龍大樓倒塌至今天滿1年，台南市長賴清德下午前往善化區探視剛生下1名新生兒的維冠大樓災戶吳明珂、董惠娥夫妻。賴清德說，希望用正面的價值，回應社會對台南的幫助。

原本住在維冠金龍大樓的吳明珂、董惠娥夫妻，在去年的0206震災失去了3歲、6歲的兩個兒子；夫妻兩人決定再把孩子生回來，今年2月2日生下1名女兒。

賴清德下午前往探視時，吳明珂、董惠娥婉拒外界採訪，只讓賴清德及部分隨行官員進入屋內致意，再委由董惠娥的媽媽對外界致謝意。

董惠娥的媽媽胡碧霞表示，其實全家人到現在都還是很難過，一想到兩個很可愛的孩子就這麼沒了，很難釋懷。現在有了新生命，是比較開心一點，一定會全心全意照顧，希望外孫女能平平安安長大；如果女兒還願意的話，最好能再多生一、兩個小孩。

賴清德表示，在震災滿1年前夕知道吳明珂夫妻生下小孩，相當替他們高興。有新生命的誕生，代表吳明珂夫妻、及整個台南市，都是用最堅強的態度來面對這次地震。台南市會用這種最正面的價值來回應社會幫助，未來也會繼續堅強走下去。1060206

(中央社)