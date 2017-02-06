維冠災戶迎新生命 賴清德探視致意
維冠金龍大樓倒塌至今天滿1年，台南市長賴清德下午前往善化區探視剛生下1名新生兒的維冠大樓災戶吳明珂、董惠娥夫妻。賴清德說，希望用正面的價值，回應社會對台南的幫助。
原本住在維冠金龍大樓的吳明珂、董惠娥夫妻，在去年的0206震災失去了3歲、6歲的兩個兒子；夫妻兩人決定再把孩子生回來，今年2月2日生下1名女兒。
賴清德下午前往探視時，吳明珂、董惠娥婉拒外界採訪，只讓賴清德及部分隨行官員進入屋內致意，再委由董惠娥的媽媽對外界致謝意。
董惠娥的媽媽胡碧霞表示，其實全家人到現在都還是很難過，一想到兩個很可愛的孩子就這麼沒了，很難釋懷。現在有了新生命，是比較開心一點，一定會全心全意照顧，希望外孫女能平平安安長大；如果女兒還願意的話，最好能再多生一、兩個小孩。
賴清德表示，在震災滿1年前夕知道吳明珂夫妻生下小孩，相當替他們高興。有新生命的誕生，代表吳明珂夫妻、及整個台南市，都是用最堅強的態度來面對這次地震。台南市會用這種最正面的價值來回應社會幫助，未來也會繼續堅強走下去。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。