狠父殺子自殺 家扶：倖存大女兒怎麼走下去？
昨天發生的北投狠父殺子女案，遭父割喉倖存的大女兒昏迷12小時後傳LINE求救，並餘悸猶存表示「我恨爸爸。」面對如此巨大的創傷與恨意，未來的人生如何走下去？
家扶基金會指出，青少年若具有創傷後壓力症候群或創傷壓力，容易表現出不顧後果的即時行樂行為，包括嘗試藥物、酗酒、飆車，也可能造就學業與日常活動低成就。張家大女兒面對親人殘酷的離別難題，更加擔心她未來對人生失去希望與盼望，應及早介入協助與輔導，以免憾事再發生。
家扶執行長何素秋指出，就實務心創輔導個案，創傷可分為三個階段，初期有憤怒失落、逃避防衛情形，親友可以「聽、說」，給予時間及空間等待青少年願意敘說創傷歷程，沉默也是一種陪伴；同時要同理並安慰、給予支持。
而在創傷中期，可能懷疑自己、想要突破，除了情緒陪伴，可以透過多元方式將創傷議題紀錄下來；創傷後期可望對於創傷經驗找到新的意義，願意與他人分享自己過往的經驗，坦蕩接納自己的脆弱，需要足夠連結與穩固支持網絡。
家扶強調，如此重大案件的發生，是整個社個需要關注的家庭、社會議題，對家人的「愛」產生矛盾與痛苦、進而對人的信任都成為未來的課題。心理的傷往往需要更長時間關心與陪伴，除了建立友善環境，同時運用各種輔導工具療癒心理創傷，陪伴早日走出傷痛，看見生命的希望與陽光。
(中時)
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