遭砍斷掌超商少年 完成顯微縫合手術
新北市新莊超商一名打工青少年遭歹徒幾乎砍斷掌，經過板橋亞東醫院醫療團隊接力治療，今天下午完成超過13個小時的顯微手術，整型外科與骨科醫師為丁姓男子接回斷掌。
丁姓少年昨天深夜遭到持西瓜刀闖入超商、同樣為17歲的陳姓凶嫌砍傷頭部、胸部以及左手腕。
新北市府消防局據報，昨深夜將近11時，將大量出血的丁男先緊急止血，再送到新北市板橋亞東醫院急救，因丁男手腕幾乎斷掌，只剩下一層皮膚，急診室給予緊急處理傷口止血、維持生命跡象。
經過評估後，醫院在今天凌晨將近1時，送入手術室，以顯微手術縫合斷掌。後續仍將評估恢復狀況，以及手部功能復健。
亞東醫院出動多組醫護團隊，包括整型外科醫護團隊、骨科醫護團隊，持續接力縫合斷掌。光是醫師就有3人，還包括麻醉師、護理師等。
直到今天下午2時20分，手術進行超過13小時，醫護團隊盡力為傷者縫合手掌後，終於完成手術，並且推入加護病房照護。
警方將待病患術後病情穩定，進一步製作筆錄，調查案情細節。初步調查，凶嫌為陳姓青少年，國中肄業未再升學，平時跟著叔叔在新莊區四維路市場賣菜。
陳嫌因為缺錢花用，昨天中午先在新莊區四維路市場，購買西瓜刀，晚上將刀子藏在身上，搭計程車到新莊區富國路下車，步行至裕民街的超商，隨機犯案。
陳嫌先在店內閒晃，確定只有丁姓青少年1人值班，便走到櫃檯表明搶劫但被拒絕。陳嫌強行進入櫃檯，丁男出手阻擋推擠拉扯，陳嫌便以預藏的西瓜刀攻擊。
店員丁男本能的舉起左手擋刀，手掌立即被鋒利的西瓜刀砍斷，只剩下一層皮膚。接著，丁男又被連續砍中頭部、背部數刀。造成右胸前10公分刀傷，後腦偏右側8到10公分刀傷。
案發當時，丁男仍想繼續阻止陳嫌搶劫，但因失血過多暈厥倒地。陳嫌倉皇動手企圖打開收銀機未果，情急逃離現場，沿路滴血躲進大約200公尺外的菜園裡扔棄凶刀，又徒步至龍安路，搭計程車逃回樹林區住處。1060206
(中央社)
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