諷柯P「屁股擦2年」 姚文智：大巨蛋問題拖太久
有意於明（2018）年參選台北市長的民進黨立委姚文智，今（6）日在廣播節目中談到現任市長柯文哲，批評對方處理大巨蛋問題時拖太久，直言「擦屁股會擦兩年嗎？」
姚文智今日接受資深媒體人黃光芹在POP Radio的《POP搶先爆》節目訪問，他表示若自己是台北市長，一定很快能解決大巨蛋問題；姚說柯文哲總稱大巨蛋問題是在幫前人擦屁股，「你擦屁股也擦太久了吧！會擦兩年嗎？」
另外，姚文智還提及，本來很期待身為「政治素人」的柯文哲能做出什麼成績，但這兩年來，其表現在六都墊底，一年前就曾有人問過他，現在應該怎麼辦？
至於台南市長賴清德是否有可能角逐台北市長寶座？姚文智覺得機會是零，他意有所指地指出，自己心中想的都是如何讓北市發展得更好，與賴想的不一樣。
(中時電子報)
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