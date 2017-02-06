中西聯姻辦佛教婚禮 另類國民外交

一對台灣與西班牙裔新人異國聯姻，日前在新北市靈鷲山舉辦福證大典，神聖而莊嚴。（靈鷲山提供）

來自台灣與西班牙的新人張憶綸、施永華，日前在新北市靈鷲山舉辦福證大典，全球五大洲來了四大洲的賓客，大家對台灣東北角的美景留下深刻印象，更被佛教神聖莊嚴的婚禮深深感動，紛紛讚嘆是永生難忘的幸福見證，也將再找時間來台深度旅遊，可說是一場另類的成功國民外交。

新娘張憶綸的父母張永騰、袁詠涵，都是虔誠的佛教徒，跟隨靈鷲山開山住持心道法師多年，兩人得知女兒有了好歸宿，希望能舉辦神聖莊嚴的婚禮。但他們從未勉強女兒宗教信仰，也不確定信天主教的女婿一家人是否能夠接受佛教福證，心中忐忑了一陣子。

袁詠涵說，當他和先生跟女兒溝通婚禮形式，沒想到女兒一口就答應，女婿一家人也非常嚮往東方文化，將婚禮籌備事宜交由她全權處理。於是從婚禮申請、聯絡婚顧公司、上山勘景、與山上法師溝通等一一克服。但最讓親家母擔心的則是天氣問題，因為台灣東北角的冬天常會下雨、風又大，對於舉辦戶外婚禮是一大挑戰，甚至已想好雨天備案因應。

為此，張永騰、袁詠涵一家人及親朋好友等共念了1080部普門品，心想婚禮細節可以做的都盡力了，天氣的事只好交給菩薩。或許是誠心感天，婚禮前一天靈鷲山上還颳風下雨，但福證儀式舉辦時風和日麗，當新郎、新娘在開山聖殿念祈願文時，更出現一道象徵祝福的紅光，讓所有參加婚禮的賓客都嘖嘖稱奇。

由於新郎擔任時尚品牌高階主管，父母是西班牙裔的菲律賓望族，親友分布在世界各地，福證典禮當天親友團約70位，來自菲律賓、香港、新加坡、英、美、西班牙、約旦等地，加上女方台灣親友團50人。百餘名賓客，來自不同國家，族群、信仰、語言也都不同，但所有人對於這場完美、殊勝的福證讚嘆連連，也呼應心道法師倡導的尊重、包容、博愛理念。

(中時)