台中市工業及服務業普查處 今天揭牌

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台中市工業及服務業普查處今天由市長林佳龍 揭牌，今年度工業及服務業普查預定於4月15日至6月15日展開。（盧金足攝）

台中市政府今天（6日）成立「台中市工業及服務業普查處」，由市長林佳龍揭牌，各區公所也將於16日成立「工業及服務業普查所」，落實在地服務。

林佳龍表示，提升資料品質、重視與民眾的溝通協調、強化普查宣導等三項是普查工作的核心，勉勵同仁全力以赴。今年度工業及服務業普查預定於4月15日至6月15日展開，主計處強調，普查員將堅守「三不二會」原則，請各界放心接受訪查。

「台中市工業及服務業普查處」由林佳龍率領主計處長蔣建中、經發局長呂曜志及民政局蔡世寅等一級主管共同揭牌啟動。

林佳龍強調，在大數據的時代，資料正確是相當重要，因此第一線人員都應謹慎進行每次普查作業，以利政府運用正確資料，制定精確的經濟決策。

他表示，此次普查將蒐集工業及服務業的經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動等資訊，作為政府研訂經濟施政方針、輔導方案等政策的參考依據，也成為學術界研究、產業界投資風險評估的重要依據，呼籲民眾、企業和同仁能協力完成此次普查作業。

林佳龍指出，工業及服務業普查是根據統計法規定，每5年舉辦1次基本國勢調查，自民國43年開始辦理以來，這次是第13次，台中市預計有16萬5000家工商企業經營者接受此次訪查，動員人力約1400人，希望一切順利進行。

蔣建中表示，為讓民眾放心接受訪查，普查員將堅守「三不二會」原則，「三不」是指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺。

「二會」是指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送公函給受訪戶或受訪單位。希望工商企業界全力協助政府普查工作，提供詳實普查資訊，以利政府研訂適切經濟政策，促進地方產業發展。

為強化普查業務在地服務，各區公所也將配合於16日成立「工業及服務業普查所」，方便民眾洽公，主計處強調，調查團隊將依法嚴守資料保密規定，請受查企業與機構安心配合。

(中時)