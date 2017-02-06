鵝屍發現H5N6禽流感病毒 疾管署：禽傳人能力弱

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農委會防檢局首度自國內死亡幼鵝檢體中檢出H5N6高病原性禽流感病毒，疾管署指出，H5N6禽傳人的能力弱，但致死率高，目前世界僅16例感染個案，已主動執行疫情調查、衛教宣導、接觸者健康狀況追蹤等防治工作。針對周圍3公里禽場、屠宰場工作人員及野鳥學會接觸者，造冊納管，預計將監測至2月12日。

疾管署說，依據世界動物衛生組織（OIE）公布資料顯示，自去年（2016）下半年起，鄰近韓國、日本發生H5N6高病原性禽流感疫情，野鳥及養禽場持續檢出病毒。H5N6流感屬第五類法定傳染病「新型A型流感」的一種，國內未曾有人類病例。

至於對人體的影響，疾管署副署長羅一鈞說，H5N6禽傳人的能力弱，感染後致死率高約7成，但感染風險低於H7N9，目前感染個案不多。2014年第一個人類病例至今，僅中國大陸累積16例個案，目前日本、韓國都未有人類感染。

中國大陸自2014年迄今，累計16例H5N6流感病例，分別為廣東省6例、湖南省3例、雲南省2例，四川省、安徽省、江西省、湖北省及廣西壯族自治區各1例，11例死亡，致死率約7成；超過8成感染者，具禽類或活禽市場暴露史。

羅一鈞說，以禽鳥的發現感染處來看，北至日韓、南到越南，過去香港也有禽鳥病例，但都沒有人類感染個案。

(中時)