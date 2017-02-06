父殺3子女 柯P：不該剝奪小孩成長機會

北投區昨天一名張姓狠父殺3子女再自戕，3子女中倖存的大姊送北榮救治，對此，台北市長柯文哲感嘆表示，「不管大人怎麼吵，不應當剝奪小孩子成長的機會，這是一種家庭悲劇」。

台北市長柯文哲昨晚赴北榮探望這位倖存少女的傷勢，「第一時間先救傷者，我本人是醫生，先看她割喉的傷勢」。柯文哲表示，手術相當成功，生命徵象穩定，他也感嘆，夫妻有時會吵架，不應太極端，「怎麼會去對自己的小孩子動手，太奇怪了。」1060206

(中央社)