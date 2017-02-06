嘉義梅山李花盛開 賞心悅目
嘉義縣梅山鄉瑞里、太和樟樹湖等風景區李花正在盛開期，近來吸引大批遊客上山賞花，大片白色如雪一般的李花，美不勝收。
梅山鄉山區的瑞里、太和樟樹湖和瑞峰等風景區，李花正盛開，白色的繽紛花海，相當壯觀；當地有果農開設觀光果園，提供民眾賞花、採果，每年1、2月都吸引大批遊客上山賞花。
在梅山鄉瑞里村科仔林經營觀光果園的邱芳全今天表示，觀光果園面積約有1甲餘，目前盛開的是「黃柑李」花朵，雪白一片的李花，在綠意盎然的高山襯托下，令人賞心悅目。
邱芳全指出，後續還有紅肉李的李花綻放，花期約到2月底，果園免費開放給民眾參觀，接著在5月中旬是黃肉李採果期，5月下旬到6月初是紅肉李採果期。1060206
(中央社)
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