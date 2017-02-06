7市民國際發明展爭光 林佳龍頒榮譽獎章

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聯華電子高級工程師鄭元瑞（右）發明的「薄膜電池結構及其製作方法」，在iENA德國紐倫堡國際發明展大放異彩，今天獲台中市長林佳龍表揚。（盧金足攝）

聯華電子高級工程師鄭元瑞等7人，去年參加德國紐倫堡國際發明展、美國匹茲堡發明展、韓國首爾發明展及台北國際發明展等多項發明競賽，榮獲多面獎牌，成績優異。市長林佳龍今天（6日）於市政會議頒贈傑出人士榮譽獎章，肯定他們優秀的表現與貢獻。

台中市民去年在iENA德國紐倫堡國際發明展上大放異彩，聯華電子高級工程師鄭元瑞發明的「薄膜電池結構及其製作方法」、國立勤益大學副教授黃靜雲發明的「多國語音導覽裝置」、國立勤益大學特聘教授趙貴祥發明的「太陽光電模組陣列最佳化配置方法及其系統」，都榮獲金牌獎殊榮。

修平科技大學教授蕭明椿也以「單埠靜態隨機存取記憶體(二)」榮獲銀牌獎，並同時獲得台北國際發明展金牌；同校教授許耿禎也以「具遠端連線火警受信總機之控制介面裝置」於德國紐倫堡國際發明榮獲銅牌獎。

僑光科技大學副教授李世珍則以作品「管盆二合一植栽系統組合」，參加去年美國匹茲堡第31屆國際發明與新產品展榮獲金牌獎、特別獎；同校助理教授余建政也以作品「單埠靜態隨機存取記憶體」參加2015年南韓首爾國際發明展榮獲次首獎、金牌獎。

經發局表示，7名發明人的優秀政績，顯示台中市富有創意思考及優秀的實作技術，各創作成果質與量皆具世界等級。市府向來重視產學研發能力，為持續協助青年創業與創意發明，特與財團法人中小企業信用保證基金合作辦理「台中市政府青年創業及中小企業貸款信保專案」，最高200萬元，並得分次申請，如具創新創意者，累計貸款額度最高300萬元。

另外，為提高創業成功率、輔導富創新及創意之中小型企業在本市發展茁壯，設置「台中市創業加速器」，引進創投並協助產業進行整合以達成產業聚焦拔尖之目標，並藉由大台中夢想家圓夢平臺，讓新創企業瞭解新開發產品與技術之市場水溫，促進新創事業與消費者互動了解消費者需求，縮短產品技術開發與消費者間的距離，營造活絡創業風氣與創造異業合作的機會。

(中時)