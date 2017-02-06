英國新艦太吵 被譏100哩外都聽的到

45級驅逐艦防空實力出眾，但主機過吵也容易故障引發批評。(圖/英國皇家海軍)

英國皇家海軍新銳的45型驅逐艦(Type 45 Destoryer)被批評航行聲音太大，極易曝露自己位置，甚至位前高級海軍軍官聲稱「聲音之大，俄國潛艇在100英里外就聽的見」，被要求檢討改進。

英國星期天泰晤士報(The Sunday Times)報導，英國國防部前作戰能力主任克里斯·佩利（Chris Parry）說，這艘船的聲音很大，在水下聽起來「就像拿一把扳手在猛敲」。佩利強調，這意味著俄國潛艇在遠的地方就聽的到，也就不利於反潛與艦隊的生存性。

佩利說，「在冷戰期間，英國船艦在水下的聲意相當於耳語，但如今45級的卻相當於大吼大叫。」

45型驅逐艦是公元2000年後所建造的英國皇家海軍新一代驅逐艦，配有參孫(Sampson)多功能相陣列雷達與垂直發射器，有著相當優異的防空能力，目前已建造6艘。不過佩利批評，45型防空驅逐艦在設計之初，把多數的資源都用到了防空設計，結果忽略了反潛元素，這是因為當初認為冷戰結束後，水下威脅已經減少所致。然而，俄國開發了新式基洛級(Kilo class)，其靜音程度極高，被稱為「水下黑洞」。也因此基洛級反水面艦的威脅很大，被稱為「獵人殺手」(hunter-killer)。

45級的問題還不只主機過吵，它在溫暖水域的排熱也有問題，45級在去年發生過多次抛錨事故，它的熱循環系統遇到溫暖水域時，就會因為溫差太小而功率下降，每逢高溫引擎速度就減慢，輸出的回收動力就不足以提供引擎再發動，導致當機。而且45級的主系統又極為仰賴電力驅動，只要一當機，整艘軍艦就因為缺電被迫停擺，雷達、武器都失靈不說，連照明也無法維持，全艦一片漆黑，被迫漂流海上，成為敵人的活靶。

現在，6艘軍艦每一艘都需要更換發動機，每艘軍艦14.4億美元，需要再花9年的時間全部改造並整修才能恢復應有戰力。

(中時電子報)