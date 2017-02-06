閨蜜干政 朴槿惠或接受檢調約談

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南韓總統府方面6日在接受電話採訪時表示，朴槿惠可能於9至10日在青瓦台內接受親信門獨立檢察組的當面訊問。據悉，目前朴槿惠與律師團隨時保持聯繫，商量如何與訊問人員周旋，設想可能提出的問題，準備種種對答套路。

韓聯社6日報導，青瓦台方面正與獨檢組協調訊問事宜，出於警衛安全考慮，堅決反對總統出府受訊，府內的爲民館、總統辦公室、賞春齋可能成爲訊問地點。

預計，獨檢組將依據幕僚的口供、記事本、通話內容等詰問涉賄疑點。鑒於朴槿惠上月曾兩度喊冤稱，親信干政說法是純屬捏造的無稽之談，她還可能反客爲主質疑獨檢組辦案不公。律師團也很可能從旁指點，提供法律協助。

爲防範獨檢組在訊問前再度試圖搜查，青瓦台還在準備進行家門口的法律交鋒。針對獨檢組指責堵門抗法妨礙公務，青瓦台反駁稱，將總統列爲犯罪嫌疑人並企圖強制搜查，依憲法享有檢控豁免特權的現總統，屬違憲行爲。

(旺報)