與周星馳不合？ 吳孟達撇：給我錢就行

吳孟達澄清沒有和周星馳不合，期待未來還有合作機會。（圖／本報系資料照片）

港星吳孟達曾與周星馳合作多部電影，是昔日的影壇黃金搭檔，不過他與周星馳16年前的《少林足球》後，就沒有再推出合作的作品，圈內還因此盛傳吳孟達與周星馳鬧不合，近日吳孟達接受訪問時被問到此事，他也澄清沒有和周星馳不合，期待未來還有合作機會「只要給我錢就行」。

吳孟達與周星馳自從《少林足球》後，就沒有再合作，近期吳孟達受訪時，他也提到，原本《功夫》都已談好角色，卻碰上SARS攪局、延後檔期，不過他已有戲約，最後只好放棄演出；而《長江七號》則是沒有適合他的角色，吳孟達還笑說，電影裡的落魄爸爸應該讓他來演。

吳孟達與周星馳是否能再合作備受矚目，吳孟達也提到，他沒有跟任何人不合，不排斥和周星馳一起飆戲「只要給我錢就行了」，而當吳孟達聽到「如果沒有你，周星馳的電影大概也不會那麼精彩了？」他則謙虛說：「如果沒有吳孟達，他的電影會比現在好十倍，是我拖累了他」，並表示：「難道要說沒有我他就不行了嗎？那也太驕傲了」。

(中時電子報)