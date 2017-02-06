財務緊縮 馬來西亞引入中共艦艇將遇挑戰

冷戰時代中共支援馬共叛亂的經驗，令美國一直以來都扮演著馬來西亞主要安全夥伴的角色，圖為美國海軍與馬來西亞皇家海軍於2009年舉辦的聯合演習。（美國海軍）

去年11月，馬來西亞與中共簽署了採購四艘濱海任務艦（Littoral Mission Ship）的協議。《外交家》雜誌副主編帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran）指出，無論是從馬來西亞還是中共的角度來看，這個軍事合作案的進展都是劃時代的創舉。至於吉隆坡當局是否將因此改變昔日親美政策，全面向北京靠攏，帕倫斯沃倫則深表懷疑。

為什麼這對馬來西亞與中共都非常重要呢？帕倫斯沃倫指出，這是馬來西亞獨立建國以來，對北京進行的最大宗武器採購案。這不僅意味著中共與馬來西亞經貿與文化交流的提升，同時也凸顯了雙方海上軍事合作的進一步深化。不過撇開外交關係不講，此次的軍艦採購案對馬來西亞本身的軍事現代化也將帶來十分正面的幫助。

數10年來，馬來西亞一直面臨如何妥善運用有限經費發展國防，以因應不同層面的安全問題。去年10月馬來西亞政府宣告的國防預算，比前年還少了整整12%。而前年的國放預算，則是自1998年以來馬來西亞政府宣佈金額最高的國防預算，顯示該國已經逐漸從金融風暴中復甦。馬來西亞皇家海軍依據2016年頒布的《15-to-5艦隊轉型計劃》，將淘汰15種服役超過30年的老軍艦。

這些軍艦大多採購自法國、德國、義大利、南韓、瑞典與英國，但同樣也有馬來西亞自力生產的國造艦。《15-to-5艦隊轉型計劃》指出，皇家海軍未來只打算採購與製造五種軍艦，它們分別為濱海任務艦、多功能支援艦（Multi-Support Ships）、濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ships）、次世代巡邏艇（New Generation Patrol Vessel）與潛艦。

淘汰老舊大型水面艦的目的，就是減省馬來西亞皇家海軍的開支。由於馬來西亞皇家海軍計劃採購18艘濱海任務艦，因此很少就有傳言指出中共將成為此款艦艇的提供者之一。然而在全球媒體聚焦這四艘中共軍艦的同時，帕倫斯沃倫表示鮮少有人注意到馬來西亞海軍的真正目的，是振興本土的造艦工業。因此絕大多數的濱海任務艦，都將在馬來西亞本土生產完成。

國防部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）表示，馬來西亞與中共簽署的合約指出四艘濱海任務艦中，兩艘由莫實得（Boustead）海軍造船廠生產，另外兩艘則由中國船舶重工國際貿易打造。帕倫斯沃倫質疑整個計劃推行的速度是否能如吉隆坡與北京方面期望的那麼快，因為馬來西亞所面臨的政治與經濟環境沒有辦法允許在短時間內生出那麼多的預算。

他強調，不僅是購買濱海任務艦這種列入《15-to-5艦隊轉型計劃》的大型採購案，就連其他馬來西亞本地的小計劃都受到預算限縮的影響。帕倫斯沃倫還指出中共出口的武器裝備，大多數在質量上都還存在著不小的問題。所以馬來西亞是否能夠一帆風順的完成接收工作，在他看來還有許多的挑戰要克服。畢竟鄉比起其他國家，馬來西亞與中共的軍事合作也才剛起步而已。

(中時電子報)