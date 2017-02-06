鞏固邦誼 史瓦濟蘭觀光部長2度訪台

外交部今(6日)表示，非洲友邦史瓦濟蘭王國觀光暨環境部長甘克福（Christopher Gamedze）5日至9日訪台。這是他2度訪台，進一步瞭解我國觀光發展、環境保育現況、因應氣候變遷做法、氣象預報作業，以及再生能源發展等議題，以利促進未來雙方在相關範疇之合作。

外交部指出，甘克福訪台期間將接受外交部政務次長吳志中款宴，就雙邊關係交換意見，並會交通部觀光局、行政院環境保護署、內政部營建署、行政院農業委員會林務局、中央氣象局、經濟部能源局；另將參訪故宮博物院、中正紀念堂、臺北101大樓、光華數位新天地、龍山寺及日月潭風景區等文經建設。

外交部強調，這是甘克福第2度來訪，渠盼藉由各項拜會及參訪，進一步瞭解我國觀光發展、環境保育現況、因應氣候變遷做法、氣象預報作業，以及再生能源發展等議題，以利促進雙方未來在相關範疇之合作。

外交部說，史瓦濟蘭王國是我國在非洲之堅實友邦，兩國自1968年建交以來，雙方高層互訪頻繁，邦誼篤睦，史國政府對我國積極推動有意義參與世界衛生組織、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等，均鼎力支持。

(旺報)