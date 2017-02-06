終止菲共和談 杜特蒂三字經問候大學教授
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）4日宣布，將終止與菲共和談，並將菲共視為恐怖組織。杜特蒂更以三字經問候大學時代教授，也是菲共創始人席森（JoseMaria Sison）。
杜特蒂日前接受當地媒體訪問時曾表示，菲共創始人席森（JoseMaria Sison）是恐怖分子，所以他領導的組織就是恐怖組織。
由於菲共創始人席森是杜特蒂的大學教授，因此外界相當看好菲共完成和談。不料菲共要求杜特蒂釋放400多名菲共政治犯，遭杜特蒂拒絕，菲共於是宣布終止去年8月開始的停火措施。對此，杜特蒂也即刻宣布終止和談，先前釋放並參加和談程序的菲共高幹，杜特蒂也要求他們返回菲律賓監獄，否則將取消他們的護照，並通報國際刑警組織追捕。
此外，杜特蒂對於菲共成員向政府投誠表示歡迎，但被問及若席森若要投誠，杜特蒂則表示「他別想回來，他如果回來就直接送進重犯監獄」，激動的以三字經回應。
(中時電子報)
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