中信簽26歲凱爾 開季洋投4搶3

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中信兄弟簽第4洋投凱爾。（中信兄弟提供）

備戰3月25日開打的新球季，中信兄弟再敲定今年第4名洋投凱爾(Kyle Simon)，2月中抵台通過體檢後投入球隊春訓，將伍鐸(Bryan Woodall)、肯恩(Bruce Kern)、艾迪頓(Nick Additon)爭取開季3個一軍洋將名額。

26歲的右投凱爾身材高大，身高198公分、體重100公斤，是2011年金鶯隊第4指名，但沒有上過大聯盟，最高層級為3A(2014年)，去年他在ALPB(美國大西洋獨立聯盟)自責分率排行第1。

中信兄弟季前已找齊4名洋投，伍鐸、肯恩和艾迪頓預計2月12日抵台，凱爾將於2月14日到台灣，體檢通過後就會投入球隊訓練，4人競爭開幕一軍3個名額。

(中時電子報)