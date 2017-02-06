強烈冷氣團來襲 元宵節預估凍到10度

過完年後的第一個星期一，台中公園裡遊客在剛清淤完成的日月湖，曬著有點稍嫌過熱的太陽划船，不過周四起強烈冷氣團南下，外套不要收。（黃國峰攝）

過完年後的首個周一，台中公園裡遊客在剛清淤完成的日月湖，曬著有點稍嫌過熱的太陽划船；不過冬天就要有冬天的樣子，根據中央氣象局6日上午11點最新預報顯示，入冬以來首波最強烈冷氣團，將在周四（9日）起南下，周五低溫11度，周六元宵節到周日北部最低溫可能9度，中部、台北市下探10度。

南部、花東約13至14度，東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。氣象局也表示，這將是自1951年有統計資料以來，最晚報到的強烈大陸冷氣團。

(中時)