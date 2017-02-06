2017台灣燈會 虎尾主燈區8日試營運

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2017台灣燈會將自11日起登場，虎尾主燈區將於8日試營運，6、7日晚間將進行電力滿載測試，並全面管制遊客進場。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月6日

2017台灣燈會11日起登場，虎尾主燈區6、7日晚間將進行電力滿載測試，並全面管制遊客進場，請民眾8日試營運再進場安全賞燈。

雲林縣政府今天表示，2017台灣燈會打造虎尾、北港雙燈區，總占地50公頃，內含21個主題的特色燈區，包括有東南亞5國風情的「新住民燈區」、布袋戲原鄉「偶戲春秋」等燈區。

其中，高23公尺的主燈「鳳凰來儀」，將於11日（元宵節）晚上7時以鳳凰昂首飛揚之姿開燈，此後每半小時推出1場主燈秀，活動將延續到19日晚上10時結束。

縣府指出，虎尾主燈區6、7日晚間將進行電力滿載測試，為顧及民眾安全、確保工程順暢，將進行全面管制，請民眾不要急於一時，8日試營運時再進場安全賞燈。1060206

(中央社)