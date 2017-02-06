金門家扶50年 受助者：有你真幸福

家扶中心來到金門50年了，曾受扶助的葉麗珠哽咽說，身為遺腹子的她因為家扶中心伸出援手，讓她家得以度過難關；4歲喪父的陳媽愛也說：「沒有家扶中心，就沒有今天的我。」

金門家扶中心「金彩50、有您真幸福」活動在金城鎮公所7樓舉行，首次邀約金門家扶中心以前扶助過的「自立兒童」回娘家，並邀請「自立青年」分享心路歷程，會中充滿感恩氣氛。

57歲的葉麗珠談到兒時看到接受家扶中心資助的過往，不禁眼眶泛紅，頻頻拭淚。她說，自己是遺腹子，上面還有4個兄姊；他和二哥接受家扶中心扶助直到她高一，家境稍微改善才停止。高中畢業後她到台灣讀世新夜間部，半工半讀才完成學業。對家扶中心的一路相挺，她心中有說不出的感激。

與葉麗珠同年的陳媽愛自嘲是「最年長的自立青年」。陳媽愛的父親在他4歲時過世，他和哥哥，靠著家扶中心每月新台幣幾百塊錢的資助長大成人，後來擔任金城鎮民代表。

陳媽愛表示，他不敢說要回饋，有人稱他是「志工之父」，他也不敢當。他說：「如果沒有家扶中心，就沒有今天的我。」去年11月，他曾動了心臟手術，對生病期間無法積極參與家扶活動，他覺得過意不去。

金湖鎮民代表陳向鑫讀小二時父親突然中風猝逝，小學期間接受家扶中心資助，並參加冬夏令營等活動，獲益良多，養成他日後「人飢己飢，人溺己溺」的胸懷。他公餘擔任金湖鎮民眾服務社主任和家扶之友會會長，熱心公益，都是他對社會的回饋。

金門縣警察局警員戴德更從十歲就受家扶中心幫助，現在只要有空就會帶著全家擔任家扶義工。金門高中林婉怡說，「家扶是我第二個家」；在家扶輔導下，她獲得飲料調製執照，曾在茶飲店打工，補貼家計。她的媽媽她也接受了家扶家培力方案，擔任幼兒園教保員。

金門家扶中心主任李桂平說，「不禁一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香」？金城鎮長石兆?也說，受扶助者的人生彷彿倒吃甘蔗，以前他們很辛苦，現在卻活得很棒。

與會的當年「自立兒童、自立青年」和家屬，紛紛在夢想球上寫下夢想和要對家扶中心說的話，再把夢想球拋到網子裡，與家扶中心一同追夢，回娘家氣氛到達最高潮。

因為家扶中心適時的一臂之力，這些受助者如今在各自崗位盡忠職守，成為家扶的見證人。他們異口同聲對家扶說出了心底話：「有您真幸福」。1060206

(中央社)