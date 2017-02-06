朱立倫：雙北論壇 討論三環三線
新北市長朱立倫今天表示，雙北論壇今年暫定於3月舉行。包括世界大學運動會、雙北的交通建設，及捷運三環三線或其他的重要工程，新北市與台北市都會有討論的主題。
朱立倫說，「地點也確定了，只是最後的時間，大概3月左右。」
朱立倫今天慰勞捷運「三環三線」捷運工區萬大線，前往永和區永平國小前方工區，以及捷運環狀線新店區中正路與民權路口工區，安坑輕軌新店安康路三段工區，慰問工作人員辛勞。特別感謝，也向大家拜年。
朱立倫表示，「三環三線」的環狀線第一階段，目前的進度大概79%，希望加快速度，能夠在明年，如時如質的完工。
另外，淡海輕軌延伸線，目前的進度也超過50%；大家很關心的萬大中和樹林線的第一階段，目前的進度是39%。
另外，我們的安坑捷運進度，大概接近15%；三鶯的捷運，目前的進度6.6%，還會加快速度。
朱立倫說，希望這5條捷運，都能夠盡快地提供給市民便捷的交通，市府會加快速度來完成「三環三線」，也非常感謝在過年期間，非常多基層的勞工，包括外籍移工都很辛苦地、持續工程。
市府捷運局表示，「三環三線」為新北市重大施政項目，目前新北市境內有環狀線、萬大線、三鶯線、安坑線及淡海線，5條捷運路線正積極興建中。
目前環狀線第一階段進度已將近8成，現正裝修車站、安裝隔音牆、鋪軌、復舊沿線道路，與組裝測試列車等作業，工程預計民國107年底完工。
捷運工程局長趙紹廉表示，交通建設是偉大城市進步的原動力，新北市境內因有5條捷運路線同時施工，部份地區進入交通黑暗期，提醒用路人經過捷運施工路段時，請減速慢行或配合提早改道，也感謝市民體諒。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。