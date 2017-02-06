童仲彥家暴 民進黨調查建議最嚴厲處分

民主進步黨籍台北市議員童仲彥今天承認家暴並將申請退黨，民進黨中央表示，相關調查及懲處機制仍會持續完成，調查報告將送8日的中常會，調查小組建議做出最嚴厲的處分。

童仲彥服務處今天上午開工，他向外界認錯，表示家暴是不可饒恕的錯，千錯萬錯都是他一個人的錯，今天開工是這幾天認錯、反省、懺悔的重新開始；對於栽培他的民進黨，將盡快以書面遞出退黨申請。

民進黨發言人黃適卓表示，不論黨員是否為終身黨員，或是否自行退黨，民進黨相關調查及懲處機制都會持續走完，「若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。」

黃適卓表示，由中央黨部組織部及台北市黨部組成的調查小組已完成調查，調查報告將送8日的中常會，調查小組建議做出最嚴厲的處分。1060206

(中央社)