找徵信社偷拍「深海閻王」 朱雪璋妻不起訴
自稱朱元璋後代的北市光信里里長朱雪璋去年涉嫌以比武之名，砍斷柔術高手「深海閻王」王毓霖腳筋，被台北地檢署依重傷害罪嫌法辦並羈押。王毓霖另指控，朱的妻子吳珮樺在法院審理時，委託徵信社偷拍其行動，涉嫌妨害祕密。台北地檢署認為，影片都是王男在馬路上行走的影像，非屬非公開活動，不符妨害祕密構成要件，今日處分吳女與鄭姓徵信業者不起訴。
吳珮樺坦承，經徵詢律師意見委託立案徵信社拍攝王毓霖，目的只是為了證明王男根本沒有重傷，據此向法院請求讓丈夫交保，絕無妨害祕密犯行。鄭姓業者則稱，只是等王男開庭後拍攝其走在大馬路上的模樣，再將檔案交給吳女。
檢察官勘驗影片內容，發現共有3段、每段長10至20秒的影片，內容均是王毓霖於馬路行走的影像，並非屬於「他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，不符妨害祕密罪構成要件。
朱雪璋去年2月在網路上向王毓霖發出戰帖，邀請王與其徒弟至朱經營的「正心道館」比武。朱男涉嫌設局持彎刀將王砍成重傷，因而被北檢依重傷罪羈押。
朱雪璋之妻吳珮樺為了讓丈夫早日解除羈押，委託鄭姓徵信業者利用王毓霖出庭時，以手機拍攝王男行動畫面，並將影片燒錄成光碟後陳報予法官審酌，王男委任律師閱卷時因而察覺轉知王男。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。