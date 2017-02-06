找徵信社偷拍「深海閻王」 朱雪璋妻不起訴

自稱朱元璋後代的北市光信里里長朱雪璋去年涉嫌以比武之名，砍斷柔術高手「深海閻王」王毓霖腳筋，被台北地檢署依重傷害罪嫌法辦並羈押。王毓霖另指控，朱的妻子吳珮樺在法院審理時，委託徵信社偷拍其行動，涉嫌妨害祕密。台北地檢署認為，影片都是王男在馬路上行走的影像，非屬非公開活動，不符妨害祕密構成要件，今日處分吳女與鄭姓徵信業者不起訴。

吳珮樺坦承，經徵詢律師意見委託立案徵信社拍攝王毓霖，目的只是為了證明王男根本沒有重傷，據此向法院請求讓丈夫交保，絕無妨害祕密犯行。鄭姓業者則稱，只是等王男開庭後拍攝其走在大馬路上的模樣，再將檔案交給吳女。

檢察官勘驗影片內容，發現共有3段、每段長10至20秒的影片，內容均是王毓霖於馬路行走的影像，並非屬於「他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，不符妨害祕密罪構成要件。

朱雪璋去年2月在網路上向王毓霖發出戰帖，邀請王與其徒弟至朱經營的「正心道館」比武。朱男涉嫌設局持彎刀將王砍成重傷，因而被北檢依重傷罪羈押。

朱雪璋之妻吳珮樺為了讓丈夫早日解除羈押，委託鄭姓徵信業者利用王毓霖出庭時，以手機拍攝王男行動畫面，並將影片燒錄成光碟後陳報予法官審酌，王男委任律師閱卷時因而察覺轉知王男。

(中時)