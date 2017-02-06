為見川普 安倍加緊練打高爾夫

日本首相安倍晉三近日在位於東京的「讀賣高爾夫倶樂部」與親屬等人一同打了高爾夫球。據了解，即將訪美的安倍擬於11日在佛羅里達州的棕櫚灘與美國總統川普一起打高爾夫。

中新網6日引述日媒報導，這是安倍時隔約1個月再次打高爾夫。在被記者們問及感想時，他笑著說：「我心情很好」。身邊人士此前透露，安倍身穿紅色上衣，似乎正「爲與川普打高爾夫而進行練習」。

2016年11月，安倍與川普曾在美國大選剛剛結束後於紐約的川普私宅舉行會談，並互贈了高爾夫用品。

(旺報)