少年打工遭搶斷掌 台少盟要林美珠踹共
新北市17歲少年做日深夜於超商打工遭搶，慘遭斷掌，台少盟今天發布聲明，要求新任勞動部長林美珠回應兩公約結論性意見，並即刻修法保障未滿18歲勞工勞動權益。
台少盟秘書長葉大華指出，學生於深夜打工職災與意外頻傳，因此特於兩公約影子報告及國際審查會議中，提出關切16至18歲青少年打工族深夜勞動問題。但勞動部卻認為「未滿18歲的兒少從事勞動的人數很少，且現行制度完備」，忽略我國法制未落實16至18歲兒童勞動者應有保護措施。
台少盟指出，目前國內15至19歲青少年勞工超過11萬人，並有相當比例青少年打工族於未滿5人的微型企業工作，屬於未被強制納入勞保的對象，萬一發生類似事故也求償無門。
根據兩公約國際審查委員建議，政府應對此進行徹底研究，希望在政府下一份報告當中能夠提供實際情況的詳細資訊，包括主管機關保護這些學生不受剝削與虐待的措施。
台少盟呼籲新勞動部長林美珠，應積極面對並回應兩公約國際審查委員結論意見，修正勞基法並增加未滿18歲從事勞動少年工作時間規定；並建請刪除《勞工保險條例》第6條中「僱用勞工五人以上」文字，提供所有勞工無差別待遇。
另外，也應結合民間團體經驗，提供青少年個別化及階段性就業服務措施，包含預算、就業輔導人力等，現行申訴、勞動檢查、勞工教育也應針對青少年進行專案規劃。最後也呼籲勞動部加強勞檢，避免雇主讓員工處於危險的勞動環境，例如一人顧店；且應儘速研擬制定《勞動教育法》及修正《勞工教育法》，避免青少年陷入勞動剝削、落實其保護措施。
(中時)
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