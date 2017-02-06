俄舉行「白楊」洲際飛彈機動演習

新華社6日報導，俄羅斯戰略火箭部隊6日起在與歐盟接壤的西部邊界附近舉行演習，主要演練「白楊」洲際彈道飛彈系統的機動部署和打擊能力。

俄羅斯國防部當天發布公告，對俄部署在特維爾州境內的戰略飛彈師所屬「白楊」洲際彈道飛彈系統進行機動部署，其間演練保持戰鬥力和完成對敵打擊的任務。

公告指出，演習期間，該戰略飛彈師利用雷達系統和指揮系統完成了在前沿陣地附近搜索、發現「類比敵人」並對其進行火力壓制和殲滅等一系列戰術任務，尤其重點檢驗了部隊夜間在大範圍空間內執行這一任務的能力。然而，公告並未指出本次演習持續到何時。

「白楊」洲際彈道飛彈爲三級固體燃料飛彈，可攜帶多枚分導彈頭，射程超過1萬公里。這種飛彈飛行速度快，能作變軌機動飛行，具有很強的突防能力。

(旺報)