俄舉行「白楊」洲際飛彈機動演習
新華社6日報導，俄羅斯戰略火箭部隊6日起在與歐盟接壤的西部邊界附近舉行演習，主要演練「白楊」洲際彈道飛彈系統的機動部署和打擊能力。
俄羅斯國防部當天發布公告，對俄部署在特維爾州境內的戰略飛彈師所屬「白楊」洲際彈道飛彈系統進行機動部署，其間演練保持戰鬥力和完成對敵打擊的任務。
公告指出，演習期間，該戰略飛彈師利用雷達系統和指揮系統完成了在前沿陣地附近搜索、發現「類比敵人」並對其進行火力壓制和殲滅等一系列戰術任務，尤其重點檢驗了部隊夜間在大範圍空間內執行這一任務的能力。然而，公告並未指出本次演習持續到何時。
「白楊」洲際彈道飛彈爲三級固體燃料飛彈，可攜帶多枚分導彈頭，射程超過1萬公里。這種飛彈飛行速度快，能作變軌機動飛行，具有很強的突防能力。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。