baby產後亮相 卻被一旁2個孩子媽搶走風采

Angelababy產後現身，一旁女子搶鏡。(圖／翻攝自全明星探)

網友神到女子身分，疑似是香港模特兒李月。(圖／翻攝自李月微博)

大陸女星Angelababy（楊穎）上月生下兒子「小海綿」，過年期間她和與家人的合照流出，素顏氣色看起來還是很好，不過卻有另一位女子搶鏡，被網友誇讚顏值不輸Baby。

日前適逢農曆新年，baby和黃曉明夫妻也和親友團聚，網路更流出家族大合照，產後的她氣色很好，巴掌臉吸睛，不過網友也發現，一堆人中有位長髮披肩女子，笑容甜美引起關注，不少人都留言想知道那個女生是誰。

有網友神到這名女子身分，疑似是香港模特兒李月，已經是2個孩子媽媽的她，外貌仍然像少女，意外搶走baby風采。

(中時電子報)