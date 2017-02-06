國民黨黨魁選舉座談 聚焦3%連署門檻

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國民黨今天召開「主席選舉擬參選同志座談會」，對於3%連署門檻，有與會代表主張放寬，也有人認為照規定做；台北農產運銷公司總經理韓國瑜說，連署是國民黨改革第一個試金石。

中國國民黨主席改選競爭激烈，為完備選務，下午召開「主席選舉擬參選同志座談會」第一次會議，討論寬鬆認定3%連署門檻、辯論會形式、是否舉辦民調、選舉作業費等相關事項。

黨主席洪秀柱指派核心幕僚游灝出席座談會。國民黨副主席郝龍斌指派前台北市黨部主委潘家森、前黃復興黨部書記長胡筑生與會。

前副總統吳敦義指派中常委姚江臨、江碩平，前國民黨副主席詹啟賢派金門大學副教授林政緯和前台北市黨部書記長徐文榮參加。台北農產運銷公司總經理韓國瑜親自到場。

韓國瑜會前受訪表示，選國民黨主席要過3關，除3%連署，還要繳新台幣200萬元，選到第2輪還要繳1000萬元，比去美國修博士還貴。

他說，連署要或不要，期盼國民黨好好思考；國民黨已是在野黨，擴大參與比什麼都重要，故步自封，劃地自限，是聰明或愚蠢？

韓國瑜表示，希望放寬連署門檻，尤其重複連署部分更要認真考慮，不要再有排他性連署，如果全代會能通過廢除連署更好，連署是國民黨改革第一個試金石。

姚江臨談到連署表示，有規定就照規定，大家可以坐下來談，沒有人希望哪個人不能選。若要廢除連署，要等到下屆才適用，至於放寬，大家可以談談看。

潘家森則說，既然黨部有誠意把這個問題做好，希望公平、公正、公開，連署因為要全代會決定，所以由承辦單位處理。

胡筑生表示，過去洪秀柱競選主席時曾降低門檻，並不需要全代會執行，而是由中央選監小組緊急會議決定。

他表示，當時連署門檻要3萬3000份，競選黨主席的吳伯雄有4萬多份，洪秀柱只有2萬多份，不符規定被剔除，但吳伯雄最後放棄同額競選，門檻變成具有投票權的3%而非具有黨籍的3%，降為1萬3000多份，洪秀柱最後過關；希望這次也一樣，讓所有可參選的人都可參選。

林政緯說，會在座談會提出連署門檻、相關時程與政見說明會等議題，讓黨員與民眾都能知道，很重要。

游灝指出，這次應該是最公平、公正、公開的選舉，相信會是最嚴謹的一次，相關議題在協調會會提出討論。1060206

(中央社)