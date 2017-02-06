兩地時差大 陸球迷上班尖峰觀戰超級盃
如同今晚世界各地數百萬坐在沙發上緊盯超級盃戰況的球迷，中國大陸的球迷也透過手機與平板電腦，在上班途中觀賞新英格蘭愛國者隊戲劇性逆轉勝亞特蘭大獵鷹隊。
路透社報導，職業美式足球NFL聯盟正尋求透過線上推廣，開發中國大陸的觀眾，NFL的比賽開打時間經常是中國大陸當地早上的上班尖峰時刻。超級盃這次首度透過廣獲大陸民眾使用的訊息平台「新浪微博」，串流直播比賽。
NFL聯盟想開發中國大陸潛在觀眾群不令人意外，因為大陸14億人口的商機巨大。
如同愛國者隊今天對獵鷹隊發起驚天大反攻，打入中國大陸市場一個主要待克服障礙是時差。在德州休士頓5日下午登場的比賽，在中國大陸卻是6日上午7時30分。
一名收看直播的觀眾在微博的串流直播平台寫道「我是在身陷堵車車陣時，看了上半場的比賽；為了看下半場，我上班必須小心些，免得被老闆抓到」。
據一名觀眾在網站上估算，僅有超過300萬人藉由串流直播收看這場超級盃，另有人是透過像Tencent與LeSports等平台收看。NFL在中國大陸的觀眾群仍遠遠落後像籃球等其他運動。（譯者：中央社陳亦偉）1060206
(中央社)
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