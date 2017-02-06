2017台灣燈會將登場 燈區無障礙勘檢

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2017台灣燈會將自11日起在雲林登場，雲林縣政府今天進行各燈區間的無障礙路線勘檢，希望身心障礙者、行動不便者、嬰幼兒推車都能順暢無阻。

雲林縣政府表示，2017台灣燈會打造虎尾、北港雙燈區，總占地50公頃，由於燈會場地相當寬廣，因此除了規劃休憩區外，也將在重要服務點準備輪椅供民眾洽借。

縣府指出，為了籌備一場最友善的燈會，縣府早在燈會籌備之初，就著手策劃無障礙設施及路線，並向辦理過的桃園市、台中市取經，進行各燈區及聯結通道無障礙規劃。

雲林縣政府今天邀請9名無障礙勘檢委員，以參加雲林燈會民眾的角度進行無障礙勘檢，希望讓參觀燈會的身心障礙者、行動不便者、嬰幼兒推車使用者都能愉悅地欣賞，感受雲林人的用心及熱情。1060206

(中央社)