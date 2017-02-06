赴宜蘭向林聰賢報告業務 農委會：慣例

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宜蘭縣長林聰賢將就任農委會主委，農委會官員今天前往縣府報告業務，但被外傳是林聰賢未上任就耍官威。農委會澄清，行程屬於慣例，盼林聰賢順利銜接政務。

林聰賢預定8日接任農委會主委，由於這項人事日前才剛宣布，縣務交接工作相當緊湊，林聰賢也要同時開始熟悉農委會事務。

農委會副主委陳吉仲今天下午率相關主管前往宜蘭縣政府，向林聰賢提早報告相關業務時，外界卻傳言林聰賢還沒上任就在耍官威，要求陳吉仲等「到府報告」，引發議論。

陳吉仲表示，林聰賢人事案3日才公布，8日就要交接，其中扣除假日後只有2天可以辦理。今天到宜蘭縣政府行程是農委會主動要求，希望把現今農委會重大事務盡快讓林聰賢知道，讓交接事項能夠順利接軌，而且這也是過去農委會主委在交接時的慣例，請外界不要多做聯想。1060206

(中央社)