柯文哲剪綵日珥雞花車 讚新舊相融合

西門町11日將舉行花車遊行，日珥雞花車6日亮相，台北市長柯文哲（前）出席剪綵，致詞時表示，「非常謝謝台灣民間藝術家把創意發展出來，成熟的老工匠幫忙製作花車。」中央社記者梁珮綺攝 106年2月6日

西門町11日將舉行花車遊行，日珥雞花車今天亮相，台北市長柯文哲出席剪綵，致詞時表示，「非常謝謝台灣民間藝術家把創意發展出來，成熟的老工匠幫忙製作花車。」

柯文哲表示，西門町是老舊社區，但有許多青少年聚集，代表著新舊之間相互融合，同時也給台灣年輕設計師一個展示的機會；有媒體問柯，比較喜歡主燈「小奇雞」還是日珥雞，柯說，藝術設計有各種概念，小奇雞比較新潮，日珥雞在傳統中體現創意，設計千變萬化，大家喜歡就好。

台北燈節4日開幕當天，人潮塞爆西門町，交通動線亂，柯文哲說，第一次大規模在西門町舉辦台北燈節，很多東西事先沒辦法預料，會滾動式修正。1060206

(中央社)