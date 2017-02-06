台中市救國團舉辦主委交接典禮
台中市救國團舉行新卸任主委交接典禮暨義工新春團拜活動
，卸任主委楊頭雄功成身退，交棒給新任主委吳桂森，救國團主任張德聰期盼讓成立65週年救國團「我們為青年服務 青年為國家服務」的精神永續傳承。
救國團表示，楊頭雄自102年1月1日接任主任委員迄今，已屆滿2屆4年，擔任主委任內對社會公益服務活動、弱勢族群照顧及建全學生品格教育特別關注且著力甚多，帶領台中市團委會辦理多項公益、教育、服務、健康等多項活動。
救國團感謝楊頭雄以豐沛人脈與社會資源引領全方位思維推展各項團務，使台中市團委會在辦理公益服務、旅遊活動、社會教育研習等方面締造出亮麗的成績，連續四年榮獲全團工作評鑑優等殊榮。
楊頭雄為味丹企業集團的董事長，經營事業有成，且熱心公益，本著取之社會用之社會之公益精神，各種有益國民身心健康、有助於國家社會發展服務，慷慨解囊與默默付出、不遺餘力。
接任的新主委是吳桂森，他為新晃化工有限公司負責人、台中市工業總會理事長，也曾任台中縣外埔鄉鄉長等職務，積極參與各項社會服務工作，帶領義工伙伴投入鄉鎮社區服務推廣，舉辦外埔鄉農村青年快樂群單車之旅，還重視美學藝術培養，組成「救國團台中區工商青年文康隊」巡迴工廠、社區、國軍部隊，義務團康演出，帶領台中市救國團備受期待。
(中時)
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