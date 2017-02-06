平溪天燈節周六登場！劉克襄邀民節後「淨山」樂活趣

被《國家地理雜誌》評選為「全球十大冬季最佳旅遊首選」之一的「新北市平溪天燈節」。（新北市觀旅局提供）

看美麗的天燈冉冉升起，欣賞美景時，我們也要有愛環保、愛生態的心！別讓天燈成為垃圾災害！被《國家地理雜誌》評選為「全球十大冬季最佳旅遊首選」之一的「平溪天燈節」即將在本週六（2月11日）元宵節熱鬧登場！預計也會湧入大批民眾來這裡放天燈、許下願望！新北市府也呼籲大家多搭乘交通工具前往避免塞車。

此外也邀請自然觀察家-劉克襄老師及平溪文史工作者-郭聰能老師分享平溪地區的自然與人文之美，並邀約大家2/19、2/25一同參與平溪淨山活動，由兩位老師帶領大家維護山林外，進而遍覽平溪山城的靜謐與美好！

新北市政府侯友宜副市長表示，今年天燈節適逢週六，人潮與過往相比相信會激增不少，請大家多加配合，搭乘大眾交通工具前往會場，減緩當日交通堵塞情勢憶。

平溪「波麗士天燈館」。（新北市政府提供）

淨山維護自然美景 走訪平溪人文風情

自然觀察家-劉克襄、平溪文史工作者-郭聰能，兩位老師號召民眾重返平溪，進行步道淨山之旅，帶領大家攜手淨山維護平溪自然美景，並探訪平溪人文風情。活動將於2/19（日）、2/25（六）舉辦，每天分為上、下午各2場次（兩天共8場次），由兩位老師親自帶領大家走訪八條登山步道，淨山之餘讓大家認識平溪自然生態及人文風情。

活動將於明（7）上午10:00於活動網站開放報名，每場次限25人（合計200人），名額有限，額滿為止。活動需繳交300元保證金，當日報到後退還，每一位完成淨山者皆可獲得限量紀念小卡。

平溪天燈節記者會。（新北市觀旅局提供）

交通管制與接駁資訊大公開 一次搞懂

此外，元宵場活動日的交通接駁、管制與安全計畫，主辦單位也已做好完善準備，活動當天9點至24點將實施全面汽、機踏車交通管制，而配合交通管制，也將安排接駁公車，去程從木柵上車收費50元、石碇區及基隆、瑞芳區上車收費30元、平溪區內上車收費15元，回程搭乘接駁車下山則免收費。

在台鐵的平溪支線放天燈。（本報系資料照）

另活動日的台鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請民眾至台灣鐵路管理局網站查詢或參考車站現場公告。主辦單位呼籲大家，多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車，並注意消防安全相關規定，才能玩得開心、平安返家。

趁著元宵佳節將至，趕快相揪好友來平溪放天燈、許下願望，看美麗山城、品嚐美味小吃，為自己新的一年迎接美好的開始！

(中時電子報)