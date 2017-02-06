高中端提考招新案 招聯會將開會討論

高中教育人員連署提出考招新方案，建議延後招生時程，大學招聯會今天表示，不同團體提出各種建議是好事，會將各界意見納入考量，預計2月再次召開常務委員會討論。

大學招聯會去年公布考招改革方案，多位高中教育人員連署，呼籲維護高中學習完整性，並建議高三寒假考學測（X），6月中考加深加廣學科（Y），7月啟動大學推甄申請，大學以X、Y還有學習歷程P作為審查的依據，7月下旬公布大學推甄申請結果，對結果不滿意者，在7月底選擇放棄後，再以X、Y成績填寫志願申請分發。

大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華表示，如果考完學測和加深加廣學科後才辦申請入學，大學可能會以兩種考試成績為主，不會花太多時間去看學生的學習歷程，當考試放在後面，學生也比較不願意去修跟考試無關的課程，這樣高中開的特色選修課等於「名存實亡」，也違背課綱精神。

戴念華指出，藉由學生學習歷程，可瞭解學生的家庭背景，如弱勢、偏鄉、原住民等，如果學生表現不錯，就可多加分，這樣有助於促進社會階層流動，但如果已有學測和加深加廣學科的成績，學習歷程就可能被擺一邊，發揮的作用不大。

對於高中端提出的連署和考招新方案，大學招生委員會聯合會發言人唐傳義指出，不同團體提出各種多元方案建議是好事，但方案各有優缺點，招聯會會將各界意見納入考量，預計2月會再次召開常務委員會討論，3月召開會員大會，待會員大會通過決議後再送教育部。1060206

(中央社)