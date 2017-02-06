殺人通緝犯逃18年 卻慕名草衙道栽警手裡
44歲簡姓男子18年前殺死胞姊同居男友，簡冒用假身分四處逃亡、打零工維生，沒想到，簡男5日晚要到高雄草衙道逛逛，意外在路上被保大特勤盤查，簡再用人頭身分遮掩，警起疑帶往人頭家中查證被識破，簡男通緝曝光，當場無言以對，訊後解送歸案。
保大特勤警組昨晚8時執行巡邏勤務，在三民區建興路上發現1名男子看到警車卻刻意閃躲，當場下車將人攔下盤查，簡冒用黃男身分應訊，但照片根本不符，警好言相勸仍不斷瞎掰，決定將他帶往黃男位於前鎮區的住處訪查，恰巧黃男在家，簡掰不下去，只好說出真實身分。
警用電腦比對簡男身分，除有槍砲、偽照文書及妨害自由等前科外，赫然驚見他是殺人通緝犯；簡男1998年曾因胞姊與曹姓同居男友起爭執，為替姊討一口氣，挺身理論時爆發口角衝突，一氣之下拿水果刀將曹男刺死。
簡男這18年逃亡生活，多半在台南、嘉義一帶的山區藏匿，低調靠著打零工為生，原以為事過境遷，趁著過年返鄉到知名的草衙道遊玩，卻因對路況不熟，找路時遇警盤查，就栽進警手裡。由於簡逃亡18年與家人斷了聯繫，警還特地帶他到父親早年開設的茶行探親，可惜是家人早已搬離多年，簡難掩失望。
警指出，簡男遭高雄地方法院發布殺人通緝，全案依法解送歸案。
(中時)
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