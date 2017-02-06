台灣零食攻占南韓超商！吃對零嘴其實可以抗癌

愛吃零食的同胞們有福了！吃對零嘴其實可以抗癌，像是黑巧克力就是很好的選擇。（圖／康健雜誌提供）

台灣零食「反攻」南韓市場，深受歐巴們喜愛。根據南韓連鎖超商GS25公布的1月份人氣銷售排行，前五名的零食，有兩項來自台灣，Gummy巧克力球拿下第五名、手信坊的牛軋餅則是拿下冠軍。好的零食不但可以幫助均衡的飲食成功，在飢餓來襲時，馴服飢餓，減少嘴饞，與心情不佳時的暴飲暴食。更棒的是，有某些特定「零嘴」成分還可以抗癌。

最新的研究發現，巧克力竟能餓死癌細胞。抗血管生成（anti-angiogenesis）是一種治療癌症的新方向，是指腫瘤若沒有血液供給，腫瘤就長不大。透過藥物或食物截斷腫瘤的血液供應，達到殺死癌細胞的目的。

血管生成基金會（Angiogenesis Foudation）發現，黑巧克力、葡萄、大豆、綠茶、大蒜等，都有這種功效。

而且，眾多科學研究早就發現，巧克力裡有多種抗氧化物，讓科學家對巧克力的抗癌潛力更有信心。黑巧克力的抗氧化活性，是紅酒的3倍，黑巧克力的多酚含量更是綠茶的4倍。

怎麼選？

並非所有巧克力都有這些功效，這關乎可可的純度。選擇純度65％以上的黑巧克力，而且愈黑愈好。牛奶巧克力或巧克力醬的抗氧化活性，因為加工過程與內容稀釋等因素，已經非常稀少。

除了黑巧克力外，這些零食也有助抗癌

1.毛豆

是抗癌的東方明星，逐漸走紅歐美，著有《地球上最健康的150種食材》作者包登（Jonny Bowden）說，如果在美國足球賽期間，觀賽人手捧的是毛豆取代洋芋片，球迷的健康就會提升許多。

豆類的研究非常多，豆類裡的異黃酮可以預防乳癌。大部份的動物試驗也證實，可以抑制攝護腺腫瘤的擴散。

毛豆鮮嫩甜美，而且沒有經過可怕的加工過程，通常水煮後，加鹽、胡椒或辣椒，當成零食或開胃菜，現在在便利商店也買得到冷凍毛豆。

怎麼選？

選擇鮮綠色、堅實、沒有挫傷的豆莢回家用水煮即可。新鮮毛豆約可保存三天，或是買冷凍毛豆則可保存數月之久。

2.開心果

德州大學與德州女子大學於美國癌症研究協會發表的研究發現，開心果含有γ生育酚（維生素E的一種成分）可以降低肺癌風險。

開心果含有大量的白藜蘆醇（resveratrol），含量僅次於紅酒，這種成分對抗癌與預防心血管疾病佔重要角色。開心果裡的植物固醇也是高居堅果中之冠，可以保護心血管健康。

怎麼選？

選擇無調味開心果，不需把鈉吃下肚，並且一天不要超過一把，以免肥胖上身。

3.蔓越莓乾

400年前，蔓越莓就出現在印地安人的餐桌上，後來被大量研究，因為蔓越莓是個治療泌尿道感染的祖傳祕方，後經研究證實，蔓越莓對泌尿道感染的確有效。因為它有獨特的抗黏與抗菌的成分，可以阻斷有些有害人體的細菌附著在身體細胞上。

除此之外，蔓越莓的新發現更令人驚喜。美國康乃爾大學研究發現，蔓越莓能抑制乳癌細胞的增殖。而且，蔓越莓不僅能保護女人，也保護男人。發表在《英格蘭營養期刊（British Journal of Nutrition）》的研究也發現，蔓越莓可以改善攝護腺癌徵狀的指數PSA（攝護腺特異抗原）。

怎麼選？

選擇使用天然糖分如鳳梨汁或少糖的蔓越莓乾。因為多數的食品業者會使用高果糖糖漿降低蔓越莓的酸味，高糖對正在血糖控制的人不利，高果糖糖漿也會傷肝、腎。

4.全麥餅乾

全麥的營養價值高，甚至比蔬果都好。不只是膳食纖維高，具飽足感，更是當紅植化素如谷維素、木酚素的最佳來源，這些植化素可以降低和荷爾蒙相關的癌症如乳癌、攝護腺癌的發生。

怎麼選？

要看營養標示。雜糧、多穀、五穀、高纖、穀物等字樣，其實都與全麥無關，營養成分的前三項是全麥麵粉的，才是全麥餅乾。

5.蜜棗乾

皺皺的蜜棗乾因為高纖而聞名，對排便極有益處，在大腸癌高居癌症榜首的台灣，有其助益。

但蜜棗最令人期待的是，它多量的抗氧化成分如β胡蘿蔔素、花青素等，可以保護身體不受自由基傷害。最近也有研究發現，蜜棗因為可以改變身體雌激素的代謝，因此有可能預防乳癌。

怎麼選？

蜜棗本身甜度高，選擇天然不加糖、人工色素的蜜棗乾。而且糖尿病患者或正在控制體重的人不宜。

這個吃對零食的抗癌法，不僅簡單，還真享受，只要聰明選、正確吃，現在就能享受抗癌。

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(中時電子報)