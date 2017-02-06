郝陣營：應降連署門檻 「洪秀柱當年參選也這樣」

國民黨主席選舉將在5月20日舉行，目前約有30多萬黨員具投票權，依既有規定，每位候選人要有3%有投票權的黨員連署，且不得重覆，被多位候選人認為門檻過高。6日下午2點在中央黨部舉行「擬參選同志座談會」首次會議，商討選務事宜。代表副主席郝龍斌陣營出席的，是前黃復興黨部書記長胡筑生。他在會前表示，不希望有任何技術性門檻設限，就像2007年吳伯雄、洪秀柱參加黨主席補選一樣。

胡筑生表示，當時吳伯雄、洪秀柱選黨主席時，就降低過連署門檻，而且修改規定不用全代會執行，只要中央選監小組召開緊急會議就能決定。

他提到，當時吳伯雄占優勢，原本連署人數規定要3.3萬份，吳伯雄有4萬多份，洪秀柱只有2萬多份，未達門檻本應剔除。但最後修改規定，連署門檻從本來規定的「具有黨籍的3%」，變成「具有投票權的3%」，才讓洪跨過門檻。胡筑生舉此前例表示：「我們希望今天也是一樣，讓所有可參選的人，都有資格參選。」

另外，前副總統吳敦義陣營的代表是中常委姚江臨。面對連署門檻，姚認為：「有規定照規定來，大家可以談，沒有人希望哪個人不能選。」但姚也表示，廢除門檻不是現在能廢，大家談談看，看能不能放寬。

由於另一位擬參選黨主席的北農總經理韓國瑜稱，已先交了200萬的「保證金」。姚江臨也特別解釋，200萬是「工作費」，那是選舉要用的費用，有規定獲得一定票數門檻的那才叫保證金。

同時，5日晚間有媒體報導，國民黨黨主席選舉疑似「染黑」，出現了大量人頭黨員，甚至有黑幫份子，連夜店殺警案主嫌萬少丞一度都赫然在列。姚江臨表示「不曉得這件事」，「我不曉得有這個人」。姚也反問，黨中央對入黨人員說要「嚴格把關」的定義為何？

(旺報)