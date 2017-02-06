偷走兩籠碗粿 吃不完分街友

去年底，新北市板橋區自由路某小吃攤清晨準備開店時，老闆見本應送來的2籠碗粿並未送達，詢問送貨員告知已依時送抵，老闆調閱監視器，發現約50碗的碗粿全遭1名騎機車的男子載走，遂向警方報案。

警方根據車牌號碼查出65歲的陳姓男子涉案，並查知陳嫌數日前已因其他竊盜案入監服刑。

警方前往監所借訊，陳嫌供稱，當天是因沒有工作已數日未食，實在太餓才騎車四處尋找目標，正巧看見送貨員將2籠碗粿送到小吃攤，就趁還沒開店把碗粿偷走。

陳嫌還說，平常和萬華龍山寺的街友們會互相接濟，所以他把剩餘的碗粿載到龍山寺，讓其他街友分食。

偵訊後，警方依竊盜罪嫌將陳嫌函送偵辦。

(中時)