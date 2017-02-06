蔡正元罵蔡政府無能 借一兆搞投資定打水漂

蔡英文總統5日出席「2017大陸台商春節聯誼活動」，舉杯與現場的台商互相拜年。（鄭任南攝）（提醒您，飲酒過量有害健康）

行政院草擬中的「擴大內需加強投資台灣計畫」接近收尾，擴大投資項目計有軌道、綠能、水環境、數位等4大面向，總投資規模逼近1兆元。國民黨政策會執行長蔡正元臉書罵「無能蔡政府、無能搞政策」，指這一兆元都靠借貸，最後肯定打水漂，投資的紅利也都會給日本商人賺走。網友也批評「擺明跟親朋好友講未來4年有1兆可以分」、「難怪急著先去除特偵組!!」

行政院草擬中的「擴大內需加強投資台灣計畫」接近收尾，擴大投資項目計有軌道、綠能、水環境、數位等4大面向，總投資規模逼近1兆元。倘若計畫可行，據悉，府方較傾向以編列4年特別預算方式籌措財源。

蔡正元在臉書開罵「無能蔡政府、無能搞政策」，蔡政府計劃擴大內需、加強投資，要4年花1兆元。軌道公路建設4000億元、綠能建設4200億元；水資源建設、數位建設500億元。

蔡正元說，這些投資的錢都要靠借貸，這些投資也都了無新意，也不會有什麼顯著效益，這些投資的紅利，也都會給日本商人賺走。4年不到1兆元投資，每年2500億元，可以斷定打水漂。

底下網友留言也紛紛痛罵「她知道只能當一任開始搬了」、「擺明了昭告天下未來四年有1兆銀子可供朋分花用 // 各路英雄好漢+親朋好友趕緊磨拳擦掌、張開口袋喲!利益均霑的同時可別分贓不均喔」、「陳阿貶5年5千億，菜終痛4年1兆」、「中央年編一兆元特別預算、一方面顯示她没能力將重大建设纳入年度正常計畫、效果不彰。另方面表示她計劃或有不周」、「刻意挖空台灣，搬錢送日本，根本是賣國，百姓準備流亡當難民。死路一條」、「難怪急著先去除特偵組!!」、「那麼“年金改革”，是在砍什麼!心酸啊！」

(中時電子報)