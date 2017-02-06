維冠受災戶迎接新生命 賴清德前往探視
0206南台大地震雖帶走許多生命，但受災戶都努力把家重新找回來，其中，吳明珂、董惠娥夫妻兩人在震災中，雖痛失3歲及6歲的兒子，不過兩人勇敢決定把小兄弟生回來，董惠娥2日產下小千金，市長賴清德6日下午也前往探視，家中有了新生命，也讓董惠娥的媽媽露出難得的笑容。
維冠金龍大樓倒塌事件，如今滿1周年，雖然震災仍是受災戶家屬心中的痛，但大家都堅強的面對活下來的每一天。吳明珂與董惠娥是維冠大樓5樓住戶，地震時，因吳明珂在外工作，家中剩董惠娥與2個年幼的兒子，母子3人僅母親獲救，小兄弟卻不幸罹難。
夫妻雖然悲痛萬分，但也決定要把孩子再生回來，董惠娥歷經2次人工受孕，2日成功生下健康的女孩，是維冠受災戶的第3位千金寶寶，市長賴清德6日下午也前往董惠娥位在善化牛庄里的娘家探視，董惠娥因仍在坐月子婉拒採訪，由母親胡碧霞轉述謝謝各界關懷。
胡碧霞表示，家人還是相當難過不捨罹難的小兄弟，但是現在有了新生命，還是很開心，一家人會全心全意照顧小孫女，只希望她能平平安安健康的長大就好，如果可以，也會希望女兒多生幾個。
賴清德則說，震災滿一周年前夕得知吳明珂夫妻生下千金，兩人非常堅強勇敢的把孩子生回來，相當替他們高興。賴清德感謝各界對震災的幫忙，大家會用最堅強的態度來面對這次地震，以正面的價值回應社會的幫助，未來會團結再一起，堅強過新的生活。
(中時)
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