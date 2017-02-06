春節陸客銳減 港媒：台灣旅遊業還有春天嗎？

陸客來台旅遊人數銳減，不少觀光相關產業遭受衝擊，原本人潮絡繹不絕的台北士林夜市，用餐時間仍有不少店家冷冷清清。（資料照/黃世麒攝）

以往春節連假期間，台灣不少觀光景點都可以看到陸客的身影。然因政治情勢影響，今年不論團體或自由行，來台陸客均較去年減少了將近兩成，香港《大公報》更撰文評論：「台灣旅遊業還有春天嗎？」

民進黨政府因不承認「九二共識」，使兩岸關係倒退，去年520執政以來，陸客已迅速銳減。今年春節期間陸客來台情況更不甚理想，《大公報》日前訪問台北101購物中心的導購人員，對方指出以往春節連假，101周邊滿滿都是陸客，如今卻只有小貓兩三隻，「感覺陸客今年比去年少了至少2/3」。

兩岸政治氛圍不佳，進而影響陸客來台過春節的意願。根據台灣旅行公會全聯會的統計指出，今年春節假期來台的陸客，不論團體或自由行，均較去年少了將近兩成。春節長假結束後，2月2日陸客送件總數更僅有966人，創下歷史新低。

台灣旅遊業進入寒冬，然民進黨政府不僅沒幫人民找出路，春節前夕，民進黨獨派色彩濃厚的總統府前秘書長葉菊蘭更被推選為台灣觀光協會會長。

台灣觀光協會主要功能為，幫助政府對外推廣台灣旅遊，也是過去馬政府執政時期，作為兩岸有善良好互動的重要推手。如今葉菊蘭擔任會長，更使許多旅遊業者哀號「台灣是不想要陸客了。」

(中時電子報)